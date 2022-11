(Di giovedì 17 novembre 2022) Nella quinta stagione di The Crown vedremo lo scrittore Andrew Morton alle prese con la stesura della biografia-bomba: Her True Story. Un tomo che nel 1992 fece tremare la Corona. Ora lo stesso autore, intervistato da People, ha ammesso che all'epoca rimase «sconcertato» dalle confessioni della principessa

... ormai esasperata dalla vita di corte e dal tradimento di lui con Camilla, registrò su audiocassette la sua versione dei fatti, raccontando per la prima volta anche dellae deidi ...... visto che era il primo nel quale si faceva cenno allanervosa di cui soffriva Diana, ma anche dei suoidi suicidio - , ma anche uno degli amici più fidati della principessa. Ma da ... La bulimia, i tentativi di suicidio, l'odio per Camilla: così Diana scioccò (anche) il suo biografo Nella quinta stagione di The Crown vedremo lo scrittore Andrew Morton alle prese con la stesura della biografia-bomba Diana: Her True Story. Un tomo che nel 1992 fece tremare la Corona. Ora lo stesso ...