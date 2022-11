Italia | Mancini | “Tonali è cosciente Spero non sia nulla di grave” | News

(3 - 4 - 3): Meret 7.5; Scalvini 6, Bonucci 5.5 (90 Pafundi s.v.), Bastoni 6; Di Lorenzo 7, ... All.:7.L'ha sconfitto l'Albania per 3 - 1 in amichevole. I Campioni d'Europa si sono imposti a Tirana in questo confronto che genera un po' di malumore, visto che tra quattro gironi incominceranno i ...(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "I miei sono stati bravi, abbiamo anche cambiato un po' sistema ed è andata bene, ho visto cose positive. Sono stati bravissimi, specie nel primo tempo ...TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – L’Italia batte in rimonta l’Albania 3-1 nell’amichevole di Tirana. All’Arena Kombetare ...