Evil Dead | The Game e Dark Deity sono gratis su Epic Store

(Di giovedì 17 novembre 2022) Questa settimana sull’potrete trovare: The, un gioco horror multiplayer asimmetrico, e, un GDR a turni Ben tornati ancora una volta alla nostra rubrica settimanale dedicata ai giochidell’. Ogni settimana il negozio digitale dioffre gratuitamente ai suoi utenti uno o più titoli, e ovviamente anche oggi non ha lasciato i giocatori a bocca asciutta. A partire dalle 17:00 potrete infatti trovaresull’: The, un gioco horror multiplayer ...

Si tratta diThe Game , un'esperienza co - op che mescola in un unico progetto una serie di personaggi, mostri e ambientazioni prelevati direttamente dalla saga di Sam Raimi. Se siete ..."Guardando al futuro, abbiamo diversi videogiochi già annunciati in uscita sul mercato, tra cui Goat Simulator 3 di Coffee Stain North,West di Flying Wild Hog,Island 2 di Dambuster ...Forse ancora non lo sanno, ma lasceranno il segno nella storia. Informazioni su Evil Dead: The Game Vesti i panni di Ash Williams o di uno dei suoi amici dell'indimenticabile saga di Evil Dead e ...Con la giornata di giovedì 17 novembre 2022, gli utenti Epic Games Store possono scaricare altri due giochi gratis.