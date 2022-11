Borsa di Milano oggi 17 novembre 2022

Sky Tg24

Cosi'ha ceduto lo 0,78%, Parigi lo 0,55%, Londra lo 0,06%, Madrid lo 0,78% e Amsterdam lo 0,10%. Francoforte, in controtendenza, ha guadagnato lo 0,23%. Sul Ftse Mib l'unico rialzo degno di ...... 'Ecco come la competenza digital e finanziaria può convivere con il mondo dell'impresa' il nuovo indirizzo del gusto Apre ail nuovo negozio 'Le eccellenze di Esselunga' TI POTREBBE ... Le Borse e i mercati di oggi, la manovra inglese affossa Piazza Affari: Ftse Mib -0,78% Seduta negativa per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in ribasso dello 0,78% a 24.339 punti. (ANSA). (ANSA) ...Utilizziamo cookie di prima e di terza parte per garantire la funzionalità del sito, per raccogliere informazioni statistiche sul numero di utenti che accedono al sito e per mostrare annunci pubblicit ...