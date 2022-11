Violenza di genere e pari opportunità L’Arma dei Carabinieri in prima linea

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Per contrastare il fenomeno delladiè necessario un percorso condiviso e partecipato che veda la piena collaborazione tra politica, istituzioni, associazionismo, mondo della scuola, volontariato e cultura: i lavori del convegno dedicato al tema, a cura del Nuovo Sindacato, hanno messo in luce la necessità di un approccio multidisciplinare che veda la sinergia di sensibilità e competenze diverse. Nella Sala “Orsa” del San Paolo Palace Hotel, a Palermo, un ricchissimo parterre di ospiti : Carolina Varchi, parlamentare nazionale e vicesindaco, il sostituto procuratore Luisa Bettiol, le suore missionarie Anna Maria Giudice e Serena Cardella e i vertici nazionali e regionali del Nuovo Sindacato. Ovvero, il segretario generale nazionale Massimiliano Zetti, Toni Megna e Igor ...

Agenda Digitale

Rowling sull'identità diche due anni fa hanno dato vita a un acceso dibattito che dura ancora oggi, pronunciandosi contro laverbale ai suoi danni. Il nuovo amministratore delegato ...Unche era appena stato rilanciato dal successo epocale de Il Padrino e a cui Scorsese ha ... la criminalità, la, la vita dissoluta e, soprattutto, il volto iconico di Robert De Niro. ... La violenza contro le donne in rete ha mille facce: come avviene, gli strumenti di difesa ARICCIA (attualità) - Aprirà i battenti sabato 19 novembre alle ore 17.00 ilmamilio.it Aprirà i battenti sabato 19 novembre alle ore 17.00 nelle sale di Palazzo Chigi ad Ariccia con un d ...Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre, nella sede Cisl di via 29 Maggio 54 sarà distribuito un fiocchetto bianco a testimonianza del supporto della confederazione sindacale alla lotta contro la violenza ...