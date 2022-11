Sulla Terra siamo 8 miliardi | ma le diseguaglianze restano enormi

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Gli esseri umanihanno raggiunto e superato quota 8. Mentre gli Stati si dibattono nella necessità di lottare contro i cambiamenti climatici, proprio dalla Cop27, l’annuale Conferenza sul clima dell’ONU, in corso in Egitto, arriva la notizia sull’incremento storico della popolazione mondiale. In settant’anni il numero di donne e uomini sul pianeta, a tutte le latitudini, è quasi quadruplicato, passando dai 2,5del 1950 agli attuali 8. Il dato proviene da una stima ufficiale delle Nazioni Unite. L’ONU parla di “un’importante pietra miliare nello sviluppo umano” e di un monito, nel pieno della Cop27. Quello alla “nostra responsabilità condivisa di prenderci cura del nostro pianeta“. Secondo il Palazzo di Vetro “questa crescita senza precedenti” è il risultato di “un ...