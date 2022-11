Saviano | abbassa la cresta | la democrazia non sei tu

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Il 29 novembre uscirà il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale che potete preordinare su tutte le piattaforme digitali. 00:00 Guerra, i missili in Polonia e l’articolo 5 della Nato: si rischia? 03:48 Biden si vede con la Meloni a Bali: ma non era isolata? 05:45 Parola ai commensali. 07:00 Ma la storia più bella è quella di: piagnucola perché va a processo, dopo aver detto che la Meloni è una bastarda. E Sallusti gli risponde oggi su Libero: sei un bastardo e aggiunge anche un pezzo di m. Adesso che fai mi quereli? Ma vaglielo a spiegare a: quello ormai è fuori dal mondo, povero ragazzo. 14:50 Immigrazione, i francesi prima prendono i 234 migranti e poi ne cacciano 44 al volo. 16:42 Sallusti di nuovo, ma questa volta su nicolaporro.it, che racconta la follia del sindaco di Genova Bucci, che vogliono fare fuori per un ...