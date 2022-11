Recupero apprendimenti studenti ucraini | indicazioni elaborazione PAI e modelli

(Di mercoledì 16 novembre 2022) L'Ufficio scolastico di Milano ha pubblicato duedi PAI, Piano di apprendimento individualizzato, per la primaria e per la secondaria di I e II grado, in base allefornite dal Ministero con l'ordinanza 156 del 4 giugno e la nota 14473 del 6 giugno 2022 riguardanti la valutazione deglidegli alunni e degli. L'articolo .

...di origine (74%) e per l'inadeguatezza della scuola rispetto a serie strategie di(63%) e ... per il 57% nel disagio sociale intorno al minore, per 52% per i bassiscolastici e ...... dei Pon per la scuola, aldeglinecessario per la prolungata didattica a distanza, all'attivazione dell'educazione motoria nelle classi quinte della primaria, richiederanno ...La balbuzie fa parte dei Disturbi della Fluenza verbale, di questi è certamente il più conosciuto e diffuso, su cui è quindi più facile approfittare delle difficoltà di chi ne soffre. Ma si tratta ...James Leeds, un giovane insegnante specializzato nel recupero di ragazzi sordomuti, arriva in un'istituto gestito in maniera tradizionale. Sulle prime i ...