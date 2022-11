“Non sei la principessa!” | Antonella Fiordelisi stroncata in pieno | sfogo durissimo in casa GF VIDEO

Leggi su ck12

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La spadaccina salernitanasi attira le ire di un insospettabile compagno di avventura, scontro infuocato inha accusato un pesante contraccolpo dopo l’ultima puntata del “GF Vip”. Il confronto in punta di fioretto con Guendalina Tavassi e le reprimende delle opinioniste sembrano aver sgretolato la sua apparente sicurezza.(fonte youtube)La verace sorella di Edoardo Tavassi ha infatti compiuto il suo annunciato ingresso dentro al format, approfittando dell’ospitata per scagliarsi contro la giovane influencer. Guendalina Tavassi l’ha tacciata di tramare alle spalle del fratello, deridendola poi per le sue pretese di spiccare come un faro di cultura all’interno della ...