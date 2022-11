Missili sulla Polonia | Biden | “Improbabile che sia partito dalla Russia” Oggi gli ambasciatori Nato riuniti | “Report sul caso” Macron e Michel | “Summit dei leader Ue al G20”

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Missile uccide due persone in territorio. Varsavia mette in stato d’allerta l’esercito. Il Cremlino: “Nessun nostro attacco in quelle zone” (leggi). L’ipotesi è che siano frammenti didistrutti da contraeree ucraine. Previsto in mattinata il vertice dell’Alleanza atlantica, convocato su richiesta dei polacchi L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

"Le dichiarazioni dei media e dei funzionari polacchipresunta caduta di'russi' nell'area di Przewodów sono una deliberata provocazione per aggravare la situazione. Nessun attacco su ...... mentre si attenuano i timori di una escalation geopolitica in Ucraina, dopo il lancio di... Sul mercato dei cambi il dollaro si è andato rivalutando sullo yen, a 139,70, così come l'euro...Sia l'Ucraina che la Russia utilizzano missili di progettazione sovietica. Il presidente polacco Andrzej Duda ha definito l'episodio "isolato" e ha evidenziato che "non ci sono indicazioni" sulla ...Secondo il governo di Varsavia, è stato un "missile di fabbricazione russa" a uccidere due persone in un villaggio vicino al confine ...