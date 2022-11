Milan | Klose su Pioli | “Alla Lazio grande intensità negli allenamenti”

Oltre ad essere stato allenato dall'attuale allenatore delha anche avuto modo di studiarne da vicino i metodi di lavoro: 'Ho fatto una settimana di praticantato con lui. Già alla Lazio ...Allegri La responsabilità è sempre in cima...'Ibra è una specie di 'mental coach' per il"...di coaching la prima persona che mi ha chiesto della figura del mental coach è stato Miro, che ...Una premessa è d'obbligo: il Milan sta facendo di tutto e continuerà a farlo per arrivare ad un accordo con Rafael Leao sul rinnovo del suo contratto che attualmente scade nel ...Miroslav Klose, ex attaccante della Lazio e attuale allenatore dell'Altach (squadra austriaca), ha rilasciato un'intervista al Corriere della Sera (ed. di Roma), nella quale ha ...