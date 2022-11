Infanzia | quasi 4 anni in meno di aspettativa vita se nati al Sud

(Di mercoledì 16 novembre 2022) ROMA – Povertà e disuguaglianze, soprattutto dopo la pandemia, incidono sulla salute e sul benessere psicologico dei minori in Italia: un bambino che nasce a Caltanissetta ha 3,7indidirispetto a chi è nato a Firenze e per i bambini del 2021 la speranza diin buona salute segna un divario di oltre 12tra la Calabria con 54,4e la provincia di Bolzano con 67,2. Tra le bambine la forbice è ancora più ampia, 15inin Calabria rispetto al Trentino. E’ l’allarme lanciato da Save The Children presentando la XIII edizione dell’Atlante dell’a rischio in Italia 2022 diffuso oggi in vista della Giornata mondiale dell’e ...

