Il Mondo di Leo | su Rai Yoyo il primo cartone animato su un bambino con disturbo dello spettro autistico

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ildi Leo Arriva su Rai, da lunedì 28 novembre alle ore 10:05 e in replica alle 18:30 – e disponibile in anteprima su RaiPlay con tutti gli episodi da venerdì 18 novembre – “Ildi Leo”, la prima serie animata italiana che racconta le avventure di uncon, prodotta da Rai Kids e Brand Cross e ideata per parlare direttamente a bambini e ragazzi con autismo e contemporaneamente a tutti i bambini in età prescolare, nel segno dell’inclusività. Protagonista della serie è Leo, unche vede ilin modo speciale, tutto suo. Grazie all’aiuto del suo migliore amico, il peluche Babù, e della sua bassottina Lola, troverà sempre una soluzione a tutti i problemi, ...