Novella 2000

Tantissimi i vip amici di Federico Fashion Style tra cui Aida Yespica,, Delia Duran, Alex Belli, Emy Buono, Wanna Marchi e la figlia Stefania Nobile. Ma tutti hanno notato l'assenza di ...Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia Dagonews sandra milo efoto di bacco Chiamate Putin! Un bombardamento di zigomi rigonfi e colate di botox hanno invaso la festa di compleanno di. Per festeggiare i 44 anni del chirurgo ... Giacomo Urtis si mostra con un nuovo look: i commenti del web Valeria Marini vuole un figlio a tutti i costi: "Ho pensato come fare"; la confessione della showgirl non è passata inosservata.Valeria Marini avrebbe avuto un flirt piuttosto duraturo con Jovanotti. A rivelarlo era stata approprio la showgirl, durante la partecipazione al Grande ...