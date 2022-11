Clamoroso Speranza; ora ha voglia di assembramenti | l' ultima figuraccia

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Contrordine compagni! Nonostante, stando al verbo chiusurista, il Covid non sia finito, la ricostruzione del Pd val bene una deroga. Se a concederla, in sostanza, è l'ayatollah della fu autocertificazione, il sacerdote dei distanziamento sociale. Sì, proprio lui, l'ex ministro della Salute Roberto. L'abbiamo visto qualche settimana fa, durante il discorso con cui Giorgia Meloni ha chiesto alla Camera la fiducia sul programma di governo, con indossare la mascherina con piglio morigerato, assiso sul suo scranno parlamentare. Tutt'intorno, i colleghi di gruppo a viso scoperto. Lui, invece, ancora ligio al dispositivo calzato in volto, ultimo giapponese di una guerra che non c'è più, o quanto meno è molto molto diminuita d'impatto. Ligio almeno fino a ieri, giorno in cui vengono sciolti gli ultimi lacciuoli. In una lunga intervista al Domani in cui ha tracciato ...