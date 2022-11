Zelensky al G20 | “Dalla Russia azioni concrete per la pace o è truffa” E lancia le sue proposte per un’intesa

(Di martedì 15 novembre 2022) Al G20 di Bali il presidente ucraino Volodymyrha voluto sottolineare che se lanon metterà in campo “” per arrivare allasignifica che vuole “ingannare” il mondo e congelare la guerra. Al centro del discorso del presidente ucraino la richiesta di unagiusta senza compromessi per la sua sovranità. “Davanti agli occhi di tutto il mondo laha trasformato la centrale nucleare di Zaporizhzhia “in una bomba radioattiva che può esplodere in qualunque momento”, ha aggiuntoparlando ai leader del G20 “Considero criminale anche solo la possibilità di un simile scenario”, ha aggiunto. “Lo stesso vale per le folli minacce di armi nucleari a cui ricorrono i funzionari russi: vi prego di usare tutto il ...

RaiNews

Che anche Putin, infatti, non abbia intenzione di fermarsi lo dimostra il fatto che se... Joe Biden, dalla sua, parlando daldi Bali, si è chiamato fuori, spiegando che gli Stati Uniti '...Lo ha detto il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel a Bali in apertura del. 15 nov 01:27: tutte le strutture di Kherson minate dai russi La Russia ha distrutto 'tutte le ... Zelensky: "Nessuna scusa per ricatto nucleare. E' il momento di fermare la guerra" - Zelensky al G20: ecco le condizioni dell'Ucraina per la pace - Zelensky al G20: ecco le condizioni dell'Ucraina per la pace Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Al G20 di Bali il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha voluto sottolineare che se la Russia non metterà in campo "azioni concrete" per arrivare alla pace significa che vuole "ingannare" il mondo e ...