Zampagna compie 48 anni | con l’Atalanta una storia di rovesciate e tante emozioni

(Di martedì 15 novembre 2022) Spegne 48 candeline l’ex centravanti delRiccardo: duee mezzo in nerazzurro (pieni di ricordi) Oggi, 15 novembre,48Riccardo: uno dei centravanti più ricordati dai tifosi nerazzurri. Arrivato a gennaio 2006, a Bergamo ha dato un grande contributo scrivendo pagine importanti sempre a testa in giù,ndotanto emozionanti quanto decisive. Quella contro il Brescia sotto la Curva Pisani che regala la promozione, l’anno dopo in A con la Roma a portare speranze UEFA e nel 2008 “l’effetto speciale” ai ddella Fiorentina (prima della rottura con Delneri). Il tutto con un bilancio di 58 presenze e 23 reti con. L'articolo proviene da Calcio News ...

Quel gesto nobile, la rovesciata, che90 anni,è diventato l'emblema di una vita intera. Riccardooggi ha una scuola calcio per bambini a Terni e in carriera è andato ben oltre i 100 gol tra i professionisti, di cui 'circa ...... Djordjevic e Murgia, Floccari e, Breda e Sorrentino), specialmente a ridosso dell'... tra cui un ritratto del grande tifoso interista Vasco Rossi che lunedì70 anni e ha saputo ... ''Da grande Voglio giocare nella Ternana'', dai rifiuti a Psg e Fulham alla carriera in giro per l'Italia e oggi ha una scuola calcio: Riccardo Zampagna compie 47 anni