Sui migranti il Ppe è d'accordo con il governo Meloni. E rilancia i dati parziali del Viminale

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 15 novembre 2022) Manfred Weber, presidente del Ppe, sottolinea sul Corriere che il mare non è controllabile come i confini territoriali e che uno stato dovrebbe "poter decidere chi è benvenuto nell'Ue", mentre Guido Crosetto, ministro della Difesa italiano, dice alla Stampa che bloccare iper venti giorni sulle navi umanitarie sia stato un modo efficace "per porre la questione dell'immigrazione, ndr a tutta Europa". Entrambi sono convinti che l'Unione europea - e soprattutto paesi come Francia e Germania - lascino l'onere dell'accoglienza a un'Italia abbandonata. Così come sono concordi sul fatto che l'intenzione che aleggia intorno al ministero dell'Interno, ma che non è mai stata ufficializzata, di creare un codice di condotta specifico per i salvataggi in mare da parte delle ong possa scansare il rischio di una collaborazione tra gli scafisti e le navi (che tuttavia resta ...