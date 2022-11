Samsung Galaxy M32 5G riceve Android 13 stabile con One UI 5 0

Leggi su optimagazine

(Di martedì 15 novembre 2022) IlM32 5G ha iniziato ad accogliere l’aggiornamento alla One UI 5.0 basato su13 prima di molti altri smartphone di fascia media e di fascia alta e più costosi. L’aggiornamento è attualmente in fase di lancio in India. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento di13 con la One UI 5.0 per ilM32 5G viene fornito con la versione del firmware M326BDDU4CVK1. L’upgrade include anche la patch di sicurezza di novembre 2022 che corregge quasi quattro dozzine di vulnerabilità. La release potrebbe essere rilasciato in altri Paesi nei prossimi giorni. Se possedete unM32 5G importato dall’India, adesso potete scaricare l’aggiornamentodi13 sul ...