Rocco Siffredi e i suoi rapporti gay | “Uomini | donne | trans | prostituti”

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo Wanna Marchi e Nina Moric è il turno di, che stasera sarà ospite di Francesca Fagnani a Belve. L’attore tra le tante cose ha rivelato di aver avuto incontri con altri: “Per quello che riguarda iomosessuali che tipo diho avuto? Uscivo, non trovato una prostituta trovavo un prostituto, era tutto uguale. ho frequentato almeno 1000 prostitute in un anno. Ma in realtà c’era di tutto,. tutto quello che la dipendenza ti dà. Sì era davvero tutto uguale. Comunque dal punto di vista di attore da quel punto di vista ho chiuso. Questa è una notizia e ti devo dire che per adesso ce la sto facendo. In passato ho detto ‘mi fermo’ e poi ci sono ricascato. Sono molto debole da quel punto di vista. ...

R101

ha annunciato il ritiro dal mondo del porno durante l'intervista al programma 'Belve', in onda su Rai2 questa sera, martedì 15 novembre. Tra i tanti temi toccati dal celebre attore e ...Porn save the TV.su Rai 2 a "Belve" si confessa a Francesca Fagnani: riprova a smettere di fare l'attore hard e illustra il dramma personale della dipendenza dal sesso, passione e ossessione. Mentre la ... Rocco Siffredi e il servizio di traffico Viaggiare Infoiati Belve, Rocco Siffredi sorprende: "Mi ritiro, ho una cosa in comune con Totti, ma preferisco non aggiungere altro" Ospite della puntata di Belve che andrà in onda domani in seconda serata Rocco Siffred ...Fine di un'epoica: Rocco Siffredi annuncia che non girerà più scene in film pornografici. Poi piange pensando alla sua dipendenza dal sesso ...