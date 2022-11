Parla la mamma di Sebastian | il figlio fake di Mark Caltagirone e Pamela

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 15 novembre 2022) Il Grande Fratello Vip 7 quest’anno ha tirato fuori dal cassetto il Pratigate. Il casoè stato affrontato in prima serata e ancora una volta i telespettatori hanno sentitore di questa storia d’amore finta con un uomo mai realmente incontrato, ma con cui c’è stato un intenso scambio di messaggi d’amore, telefonate e progetti di vita. Una delle accuse più pesanti fatta alle protagoniste della vicenda, ovveroPrati e le due ex agentiPerricciolo ed Eliana Michelazzo, è l’aver usato dei bambini. Infatti, la vippona raccontava di avere due figlie Rebecca, presi in affido insieme all’imprenditore. La soubrette viveva una vita da, portava tutti i giorni i figli a scuola, ecc… A Domenica In, il 31 ...