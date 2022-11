Pago Veiano | non si hanno notizie di una 57enne | avviate le ricerche

Leggi su anteprima24

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– E’ scomparsa da questa mattina una donna di 57 anni. Non sidi Adriana Chiuchiolo che è stata vista per l’ultima volta, per quanto si è appreso sinora, a Piana Romana nella vicina Pietrelcina. I familiari, preoccupati per la scomparsa,allertato la Stazione dei Carabinieri di. A destare allarme è il fatto che la donna non verserebbe in buone condizioni psicofisiche e che per tale ragione avrebbe bisogno di assumere farmaci con regolarità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.