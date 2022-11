Norman Atlantic | l’accusa del pm | “La rotta tracciata era quella di massimizzare i profitti Tantissime carenze emerse nel processo”

(Di martedì 15 novembre 2022) La veradeleradegli “aspetti economici e commerciali” per “guadagnare il più possibile”. In altri termini: “”. Sono queste le cause profonde, secondo i pubblici ministeri della procura di Bari Ettore Cardinali e Federico Perrone Capano, del naufragio del traghetto, avvenuto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre 2014, tra le coste greche e italiane, e che causò la morte di 31 persone e il ferimento di altri 64 passeggeri. Nel corso della loro requisitoria – che continuerà per almeno un’altra udienza – i due inquirenti hanno ripercorso quanto emerso nel corso dell’incidente probatorio e delche conta 24 imputati tra le quali l’armatore proprietario della ...

Lo ha detto il pubblico ministero Ettore Cardinali durante la requisitoria cominciata oggi del processo per il naufragio della naveavvenuto nella notte tra il 27 ed il 28 dicembre ...... al terribile crollo della palazzina in via Giotto a Foggia, avvenuto l'11 novembre 1999, alle operazioni di recupero e spegnimento della navee, in qualità di capo squadra, al ... Norman Atlantic: pm, in processo si è cercata fuga da Bari Il Pubblico Ministero di Bari, Ettore Cardinali, durante la requisitoria del processo iniziato oggi a Bitonto per il naufragio della nave Norman Atlantic, ...(ANSA) - BARI, 15 NOV - "In questo processo si è cercato di fuggire da Bari, dall'Italia e dalla prova: lo si voleva in Grecia. Numerose sono state le questioni poste sulla competenza territoriale". L ...