Marco Giallini | Edoardo Leo | Gianmarco Tognazzi e Alessandro Gassman ad Albano | si gira ‘Non ci resta che il crimine’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 15 novembre 2022)Laziale diventa set cinematografico e si riempie di attori di alto livello.Leo, Giansono infatti i protagonisti dei nuovi episodi della serie “Non ciche il crimine“. Le riprese sono iniziate questa mattina e si concluderanno domani sera, martedì 15 novembre. Divieti di sosta per consentire le riprese Il set è stato allestito in pieno centro. Per questo l’amministrazione comunale ha disposto il divieto di sosta e fermata lungo via San Pancrazio, piazza Costituente e via Settimio Severo. Lo stesso divieto riguarderà una parte del parcheggio di Campo Boario. Per i residenti di via Graziosa sarà possibile percorrere la strada in senso inverso. “Si raccomanda ...