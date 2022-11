(Di martedì 15 novembre 2022) Bergamo. Rasmusnon andrà al Mondiale. Il commissario tecnico dellaha annunciato nella serata di domenica gli ultimi 5ti Pere l’attaccante classe 2003 dell’Atalanta non è tra questi. Il giovane danese acquistato dallo Sturm Graz in estate era entrato nell’ultimo giro dizioni del tecnico Hjulmand a settembre, esordendo e giocando anche partite importanti come quella contro la Francia. Per il Mondiale però sono state fatte altre scelte: tra gli attaccanti dellaspicca anche una vecchia conoscenza della Dea come Andreas Cornelius. Presente ovviamente nella lista anche Joakim Maehle, punto fermo della sua selezione. L’esterno numero 3 nerazzurro è uno dei quattroche dunque prenderanno ...

BergamoNews.it

Un ottimo lavoro hanno invece fattoe Svezia, rispettivamente al quarto e al quinto posto;... Masarà la burocrazia a risolvere il problema. In che senso Come ben scrive Mauro Magatti nel ....... Il ministero ha già precisato che si tratta di un ritiro a scopo precauzionale per il rischio microbiologico da listeria. Come sempre accade in questo caso, le persone sono invitate a... La Danimarca non convoca Højlund: 4 atalantini a Qatar 2022 Anche quest’anno, nessun Paese segna performance tali da contrastare la crisi climatica, secondo il Climate Change Performance Index, il rapporto sulle prestazioni climatiche steso da Germanwatch, CAN ...Non c'era lo spazio, c'erano le trivelle ... Secondo il Guardian sono morte almeno 6.500 persone lavorando alla realizzazione degli stadi. Dopo le proteste di Danimarca, Norvegia, Australia, Stati ...