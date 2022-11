La Cina fa mea culpa su Covid e mattone Il racconto dell’Economist

Leggi su formiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Per quasi tre anni Pechino ha combattuto la sua personale guerra su due fronti: contro una pandemia virulenta e un mercato immobiliare in fase terminale. Ma ora è tempo di dire le cose come stanno. Ci ha pensato l’Economist, in un editoriale dedicato ai due grandi fiaschi cinesi, la gestione della pandemia e l’accanimento terapeutico nel voler salvare un mercato già morto prima di ricevere le prime cure. Come a dire, i lockdown hanno salvato sì vite umane, ma a caro prezzo per l’economia. E il chiudere i rubinetti del credito ai giganti del, pensando di isolare una crisi sistemica del debito, magari avrà fermato l’eccesso di prestiti, ma hanno anche portato a decine di insolvenze e a un prolungato rallentamento di uno dei principali motori di crescita del Paese. Negli ultimi giorni, però, i dirigenti del partito hanno messo seriamente in discussione buona parte ...