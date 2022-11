Juventus derubata? Ecco quanti punti le mancano in classifica

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 15 novembre 2022) Massimiliano Allegri non le manda a dire dopo-Lazio e rincara la dose di polemiche: la società lo appoggerà? Finalmente, lasembra essere uscita da quel tunnel in cui era incappata più di un anno fa e dal quale non vedeva spiragli per uscirne. I bianconeri hanno infilato la sesta vittoria consecutiva battendo la Lazio e confermandosi terza forza del campionato. LaPresseSolo duedietro il Milan secondo, ben 10 le lunghezze da un Napoli che in questo primo terzo di stagione ha viaggiato a ritmi disumani. La, dopo un inizio scioccante, pare aver raddrizzato un’annata che poteva davvero affondare definitivamente la barca. Allegri questo lo sa, e la sua resistenza alle tante, tantissime critiche (arrivate anche dagli stessi tifosi bianconeri) alla fine lo ha ripagato: fiducia totale della ...