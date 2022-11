Gemmato FdI | i dubbi sui vaccini | «Niente prove che senza sarebbe andata peggio» Poi precisa | «Parole decontestualizzate» Da Calenda a Letta pioggia di critiche

(Di martedì 15 novembre 2022) Vaccino, Covid e polemiche. «Per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, quindi questi grandi risultati non li vedo...

Vaccino, Covid e polemiche. «Per larga parte della pandemia l'Italia è stata prima per mortalità e terza per letalità, ...(Quotidiano Sanità) Il sottosegretario alla Salute Gemmato (FdI): «Non cado nella trappola di schierarmi a favore o contro i vaccini. Siamo stati per larga parte della pandemia primi per mortalità e ...