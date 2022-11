‘Dada Adventure’ | la serie euromanga in un cofanetto da collezione

Leggi su funweek

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo la presentazione a Lucca Comics & Games 2022, arriva in fumetteria dal 23 novembre Dada Adventure per Edizioni DB. La fortunatafantasy, creata da Alessandro Starace e Leonardo Berghella, è nata sul web e ora raccolta in uno splendidoda. Con un’estetica che strizza l’occhio al manga sh?nen e riferimenti al mondo del gioco di ruolo, Dada Adventure invita il lettore ad aprire, insieme alla piccola protagonista Dada, l’Adventure guide di Grenf Oldheart e armarsi di coraggio e punti esperienza per immergersi in una originale quest ricca di personaggi incredibili e combattimenti memorabili. «Che cos’è… un’avventura? È quando una persona si lancia in qualcosa, spinta da un forte impulso dentro di sé… Il più delle volte inizia con un viaggio e poi diventa qualcosa di ...