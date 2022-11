Coppia uccisa in un terribile incidente lascia gemelle di 7 anni

Leggi su it.newsner

(Di martedì 15 novembre 2022) Und’auto avvenuto a Redwood City, in California, ha fatto sì che due bambine di 7rimanessero senza genitori. Greg e Grace Ammen sono morti perché la loro auto è stata colpita da un altro veicolo “che andava nella direzione opposta e che ha spinto la loro auto lungo il marciapiede per qualche centinaia di metri”. Le figlie della, Madison e Olivia, si trovavano nell’auto ma hanno riportato solo qualche graffio. “Come genitori, è qualcosa che non dovrebbe mai capitare di fare, quella di dire a due bambine che sono rimaste senza i loro,” ha detto lo zio delle piccole, Michael Ammen, a NBC Bay Area. Il guidatore dell’altro veicolo, un diciassettenne, e i due passeggeri presenti, sono stati portati in ospedale seppure per ferite non gravi. GoFundMeLa famiglia Ammen stava ...