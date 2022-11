Agenzia ANSA

dei missili russi lanciati oggi contro l'Ucraina sarebbero caduti su Przewodow, un paese polacco vicino alla frontiera ucraina. Lo scrive la, secondo la quale sarebbero mortepersone. La notizia è rilanciata anche dall'agenzia russa Ria Novosti. Anche i media Usa confermano la notizia chemissili russi sono caduti nel ...Magnussen è da tempo certo della sua conferma, ma il secondo sedile è in bilico trapiloti ... Questo, almeno, è quanto emerge dal sito tedesco, che ha dato ormai per fatto l'accordo tra le ... Bild, 'due missili russi caduti in Polonia, due morti' - Europa Anche i media Usa confermano che due missili russi sono caduti nel territorio della Polonia, paese membro della Nato, uccidendo due persone. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando l'Associated Press ...Il premier polacco Morawiecki convoca una riunione urgente del Comitato di sicurezza. Kiev: oltre 7 milioni di case senza elettricità dopo gli attacchi missilistici. Se la Russia non metterà in campo ...