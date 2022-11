Bayern Monaco | una nuova big su Pavard

TUTTO mercato WEB

In Champions League invece hanno compiuto una vera impresa con la qualificazione agli ottavi di finale conquistata nel girone di ferro con,Barcellona (spedito in Europa League) e ...Sul portoghese, comunque, c'è da registrare anche l'interesse di altri top club europei, su tutti il, che avrebbe già incontrato il suo agente Jorge Mendes, e il Chelsea. © RIPRODUZIONE ... Salernitana, il Bayern Monaco è pronto ad offrire a Ribery un nuovo ruolo nel club Anche il Tottenham può unirsi alla corsa per arrivare a Benjamin Pavard, possibile partente del Bayern Monaco. Secondo quanto scrive l'Express, oltre al Real Madrid, anche la squadra di Conte è ...Kingsley Coman ha parlato in vista dei Mondiali che la sua Francia disputerà in Qatar, rivelando di sognare una finale con la Germania ...