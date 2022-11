Zelensky | a Kherson 400 crimini di guerra già documentati 

'Nella regione dil'esercito russo si è lasciato alle spalle le stesse atrocità compiute in altre regioni del nostro paese dove è stato in grado di entrare'. Lo ha detto Volodymyrnel suo discorso in ...L'esercito russo è in netta difficoltà, come la ritirata daha dimostrato, ma Mosca nei ... Non sarà facile però convincere Volodymyra riguardo, visto che il presidente mai vorrebbe ...(LaPresse) Nella regione di Kherson "gli inquirenti hanno già documentato più di 400 crimini di guerra russi". Lo ha detto nel suo discorso serale il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ...Nella regione di Kherson gli inquirenti hanno già documentato più di 400 crimini di guerra russi. È quanto ha dichiarato nel suo consueto discorso al Paese, ...