Scambiato per un cinghiale viene ucciso a fucilate dall’amico

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un uomo è rimastodurante una battuta di caccia al. Giuseppe Lambiase di Castelnuovo Cilento, ex consigliere comunale di 70anni con la passione per la caccia, secondo le prime ricostruzioni, è deceduto dopo essere stato colpito da un colpo di fucile sparato accidentalmente da un amico con il quale era a caccia. È stato lo stesso amico a prestargli i primi soccorsi e a chiamare aiuto. L’incidente è avvenuto in località Montisani di Vallo della Lucania. Nonostante l’intervento dei sanitari, però, per il 70enne non c’è stato nulla da fare. L’uomo, trasferito all’ospedale San Luca, è deceduto per le ferite riportate. Ancora da chiarire la dinamica dell’accaduto. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Vallo della Lucania. Tantissimi i messaggi di vicinanza che stanno arrivando in queste ore alla famiglia per la scomparsa dell’uomo. Anche ...