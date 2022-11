Nia Jax festeggia un curioso anniversario e fa indispettire i fan

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 14 novembre 2022) Savelina Fanene, precedentemente nota come Nia Jax in WWE, era considerata come una delle più dominanti lottatrici del suo tempo, ma i fan e i critici l’hanno spesso etichettata come una “stiff worker“, ossia una che ci va giù pesante con i propri colpi – il più delle volte deliberatamente. Classico esempio della sua forza eccessiva è il caso Becky Lynch. Il pugno che rese Lynch “The Man” Becky Lynch ha fatto il suo debutto nel 2015 insieme alle altre Horsewomen, ma fu quando prese a schiaffi Charlotte Flair tre anni dopo che iniziò la sua ascesa ai vertici della divisione femminile. L’heel turn portò l’irlandese a livelli mai visti prima e le garantì un match Champion vs Champion contro Ronda Rousey alle Survivor Series del 2018, ma come i fan più accaniti ricorderanno, questo incontrò fu rimandato di qualche mese a causa di un infortunio. Uno strano ...