Motosprint.it

Sentite qui. Dall'anno prossimo lacambierà volto, proponendo nel calendario il format della tanto discussa ma comunque confermata Sprint Race . Ciò significa che, disguidi a parte, ogni weekend conterà almeno due semafori ...Come decretareha ragione Non c'è modo migliore di un bel sondaggio democratico, proprio come ... Il 2022 sarà senza dubbio un anno da ricordare per Ducati che ha fatto incetta di titoli:, ... MotoGP, chi paga i premi della Sprint Race Quella del sabato sarà una corsa a tutti gli effetti, con assegnazione punti, consegna trofei e rituali del podio: Case, team e sponsor troveranno i soldi per i pilotiNon ci va leggero Paolo Ciabatti che con le ultime rivelazioni sul futuro della scuderia ha fatto sognare in grande la piazza, incredibile cosa succederà!