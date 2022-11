Migranti | Ue | “Non c’è differenza tra le navi delle Ong o le altre”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di lunedì 14 novembre 2022) “Non facciamo differenze che si tratti di una nave ong o di altro tipo, c’è un chiaro obbligo legale e senza equivochi che la salvaguardia della vita umana deve avere la priorità a prescindere dalle circostanze che hanno portato queste persona a una situazione di emergenza”. È quanto ha dichiarato la portavoce della Commissione europea per gli affari interni, Anitta Hipper, nel briefing quotidiano con la stampa rispondendo a una domanda sulla risposta Ue all’arrivo divia mare. Per la Commissione Ue la salvaguardia della vita umana deve avere la priorità a prescindere dalle circostanze che hanno spinto iin mare “Ancora un volta la situazione nel Mediterraneo mette in luce l’urgenza del Patto Ue che mette in campo una politica europea strutturata in materia di migrazione e asilo”, ha aggiunto la portavoce della Commissione ...