Messico ’70 il Mondiale più bello di sempre? Macché | la vittoria del Brasile fu un’operazione militare

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) IL LATO OSCURO DEI MONDIALI – PUNTATA 5 – Rimet sognava un torneo che avrebbe “unito le nazioni, avvicinando i popoli e rendendo il mondo un solo grande paese”. Non è andata proprio così. Da Francia 1938 a Qatar 2022, la Coppa del Mondo è anche una storia di guerre, omicidi, imbrogli e regimi dittatoriali. Puntata dopo puntata, vi raccontiamo le storie emblematiche degli intrecci tra calcio e potere ——————————– Nel luglio del 1969 l’alto comando dell’esercito brasiliano intimò a Gilberto Gil e Caetano Veloso, due tra i massimi esponenti del tropicalismo che stava rivoluzionando musica, cultura e società in, di lasciare il paese. Per una dittaturapiù feroce e repressiva, che già da un paio di anni aveva messo al bando l’ultimo baluardo di opposizione democratica, la libertà artistica e di sguardo proiettata da ...