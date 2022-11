Luigi Strangis confessa sulla malattia | Non pensavo di riuscirci

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il vincitore di Amici di Maria De Filippi 2021 hato come affronta lanella giornata internazionale del diabete: il messaggio di speranza di. Il successo diè esploso dopo la vittoria della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi con il trionfo di Rudy Zerbi che sin dall'inizio ha creduto nel suo talento. Il percorso diha visto un'evoluzione incredibile fino alla finalissima in un testa a testa spietato con il ballerino Michele Esposito. Oggisi prepara ad affrontare il suo tour dopo il lancio del suo ultimo album "Voglio la gonna". La storia diè spuntata fuori grazie al racconto che Maria De Filippi fa nella scuola di Amici durante tutto l'anno. I ragazzi ...

Una preziosa testimonianza nella giornata del diabete arriva dal vincitore di Amici, il cantante lametino. Per la prima volta il giovane aveva parlato della sua malattia proprio ...L'incredibile carriera dicontinua a gonfie vele. Da quando, poco prima dell'estate, il cantante ha vinto il talent di Canale5 la sua vita è decisamente cambiata. Tra concerti, nuove canzoni, tour e tanti ...Il pentito Celestino Abbruzzese racconta del patto siglato per proteggere un criminale reggino. «Un medico compiacente l'aveva fatto ricoverare all'ospedale di Cosenza» ...Parte il toto-nome per i partecipanti al Festival di Sanremo 2023. Sui partecipanti si dice molto, ma allo stato delle cose non c’è nulla di certo. I big che dovevano essere la colonna portante della ...