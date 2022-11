La reunion dei Blur dopo 8 anni allo stadio di Wembley | data e biglietti dell’evento speciale

Non può forse definirsi unaa tutti gli effetti, non essendo mai stato annunciato ufficialmente uno scioglimento della band. Tuttavia la notizia del ritornoBlur dal vivo, in un'unica data (almeno per quanto ne ...... senza dimenticare unacon Wobble negli anni 2010. Ha pubblicato un'autobiografia intitolata 'I Was a Teen Guitarist for the Clash' nel 2015 e ha lavorato a un libro sulla storiaPublic ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Grande novità per tutti i fan dei Blur. La tanto sussurrata reunion è diventata ufficiale. La band britannica capitanata da Damon Albarn ha annunciato, per il momento, un unico grande concerto per l’e ...