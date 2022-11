Kean trascina la Juventus | la Lazio affonda

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Con Vlahovic ai box, all’Allianz Stadium domenica sera si è preso le luci della ribalta Moiseche hato laanche contro la. Nel filotto di vittorie della squadra di Allegri, infatti, c’è anche la firma dell’attaccante classe 2000 che ha parlato così ai microfoni a DAZN dopo il tris ai biancocelesti: “Mi sono allenato tantissimo durante questi mesi, mi sono messo a dieta. Ho capito che era la cosa giusta da fare. Grazie al mister che non ha mai perso la pazienza di spiegarmi le cose. Scudetto? È presto per parlarne, pensiamo a dare il massimo”. Momento magico per, decisivo sia col Verona che contro la: la punta bianconera ha segnato quattro gol nelle ultime cinque gare di campionato, anche i fantallenatori ...

Momento magico per, decisivo sia col Verona che contro la Lazio: la punta bianconera ha segnato quattro gol nelle ultime cinque gare di campionato, anche i fantallenatori esultano. Fantacalcio....non della carriera di. 10 AL NAPOLI IN QUESTA PRIMA PARTE: una macchina assolutamente perfetta, che gioca un calcio fantastico, che vince in Italia e in Europa e che viene trascinata e...(Adnkronos) - Con Vlahovic ai box, all'Allianz Stadium domenica sera si è preso le luci della ribalta Moise Kean che ha trascinato la Juventus anche contro la Lazio. Nel filotto di vittorie della squa ...La Juve trova il modo migliore per chiudere il 2022, contro la Lazio arriva il sesto successo di fila e i bianconeri concludono l'anno da terzi dietro a Napoli e Milan. (ANSA) ...