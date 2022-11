Ingoia un ago di 4 centimetri per la devitalizzazione dentale | paziente salvata al Policlinico

(Di lunedì 14 novembre 2022) È arrivata in urgenza da Matera dopo aver inalato un ago per ladella lunghezza di 4ed è stata subito intubata e sottoposta a una endoscopia d’urgenza per consentire la rimozione del corpo estraneo. È stata l’equipe della Chirurgia toracica deldi Bari, diretta dal professor Giuseppe Marulli, a intervenire e salvare la, una donna di 45 anni, vittima di un incidente nel corso di una visita odontoiatrica: durante la procedura dial dentista è sfuggito di mano l’AGO utilizzato ed è andato a finire nella via aerea attraversando la trachea e incuneandosi nel bronco inferiore del polmone di destra L'articolo proviene da Ildenaro.it.

