Incontro a sorpresa tra il direttore della Cia e il suo omologo russo | “Trasmesso messaggio sul nucleare”

Leggi su tpi

(Di lunedì 14 novembre 2022) Continuano i contatti tra Stati Uniti e Russia riguardo la guerra in Ucraina. La Casa bianca oggi ha confermato che ilCia, William Burns, ha incontrato il suoSergei Naryshkin in Turchia. Secondo un esponentepresidenza statunitense, Washington intende mettere in guardia Mosca contro l’uso delle armi nucleari in Ucraina. La stessa fonte ha dichiarato a Reuters che Burns non sta tenendo alcun tipo di negoziato con Naryshkin,del Servizio di intelligence esterno, aggiungendo che Kiev è stata informata in anticipo dell’ad Ankara. Il faccia a faccia rientra nei contatti tra Washington e Mosca “sulla gestione dei rischi, in particolare il rischioe i rischi per la ...