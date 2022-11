Ilva | da oggi via 145 ditte appaltatrici I sindacati | ' Lavoratori non possono più aspettare'

- Stop quindi alla lavorazione di commesse, attività varie appaltati dall'impianto siderurgico e la manutenzione: a rischio, quindi, anche la sicurezza degli operai che lavorano all'interno dell'...Entro145 ditte dell'appalto exdovranno liberare i cantieri all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto su disposizione dell'azienda che lega la decisione a "sopraggiunte e superiori ...(Teleborsa) - Entro oggi 145 ditte dell'appalto ex Ilva dovranno liberare i cantieri all'interno dello stabilimento siderurgico di Taranto su disposizione dell'azienda che lega la decisione a ...È il giorno delle sospensioni. Da oggi 145 imprese appaltatrici di Acciaierie d’Italia, ex Ilva, sono fuori dalla fabbrica. Sospese sino al 16 gennaio. E con loro, gli ordini in corso ...