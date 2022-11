Gas | riparte l' incubo peggiore? Cosa sta accadendo ad Amsterdam

(Di lunedì 14 novembre 2022) Torna a schizzare verso l'alto il prezzo del gas naturale in Europa, il tutto dopo i corsi estremamente ribassisti della scorsa settimana. Infatti all'hub di riferimento, il mercato di, poco dopo il via alle contrattazioni il prezzo è tornato sopra i 100 euro al megawattora, per la precisione qualche minuto prima delle 9 il prezzo del gas era schizzato a 103 megawatt ora. Per comprendere l'entità del rialzo, si pensi che venerdì al medesimo mercato diil gas aveva chiuso a 98,5 euro, in forte calo. A concorrere al nuovo rialzo, le previsioni di temperature più fredde su tutta Europa, dopo che il clima era stato particolarmente mite fino ad oggi (anzi, sorprendentemente mite). Dunque, a causa dell'abbassarsi delle temperature ci sarà un impatto sugli stoccaggi dei singoli Paesi, dal quale consegue l'aumento dei prezzi. Un aumento ...

