G20 | l’incontro tra Biden e Xi Jinping Taiwan | Ucraina ed egemonia tecnologica i temi sul tavolo

(Di lunedì 14 novembre 2022) C’è attesa per il vertice del G20 in Indonesia, martedì e mercoledi 15 e 16 novembre, dove le maggiori potenze economiche del mondo si incontreranno per discutere sulle sfide più difficili del momento con l’obiettivo di stilare un documento politico generale. Mentre Vladimir Putin resta a Mosca, già in queste ore l’agenda dei leader accende i fari sull’appuntamento fissato nel pomeriggio tra il presidente americano Joee il presidente cinese Xi. Un faccia a faccia per nulla facile, frutto, come riferiscono fonti statunitensi, di ore e ore di «diplomazia nascosta» tra Washington e Pechino. Dopo diverse conversazioni telefoniche, i due leader si vedranno per la prima volta in un incontro bilaterale fisico dallo scoppio della pandemia da Covid-19 e dopo i mesi di tensioni sulla questione. Una prova di dialogo ...