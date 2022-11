Eicma | l' edizione 79 chiude i battenti con un +38% di presenze complessive

(Di lunedì 14 novembre 2022) Milano, 14 nov. (Adnkronos) - Le premesse del successo erano già nei numeri dell'apertura: 1.370 marchi presenti, il 59% proveniente dall'estero, in rappresentanza di 45 differenti nazioni. Come anche i sei padiglioni occupati nel quartiere fieristico di Fiera Milano a Rho (pari a un +35% sul 2021 di superficie espositiva) stracolmi di visitatori. Ma le conferme dell'Effect, lo slogan utilizzato per promuovere l'numero 79 dell'Esposizione internazionale delle due ruote, sono arrivate ieri sera, alla chiusura dei cancelli: è Milano l'incontrastata capitale mondiale del settore. Al termine dei cinque giorni di esposizione,ha totalizzato un significativodisull'anno precedente. In particolare, l'acquisto dei titoli d'ingresso è stato per ...

