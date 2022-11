Comune di Carugate | Concorso per 1 Istruttore Tecnico

Leggi su posizioniaperte

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale come, per il settore II, categoria C. Viene offerto inquadramento con contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diIn esecuzione della determina n. 761 del 28 settembre 2022 é indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di, categoria C, posizione economica C1 - a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore II - urbanistica, edilizia, LL.PP., manutenzioni, patrimonio, ambiente e SUAP. Requisiti ed Invio della Domanda Il testo integrale dell'avviso é pubblicato sul sito internet deldi(MI) ...