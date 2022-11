Ballando con le stelle | l’indiscrezione su uno dei concorrenti

... Daniel Radcliffe e la connessioneCameron Diaz Tutti i fan dei film tratti dalla saga di J. K. ... A Natale, fino alle due di notte, le scuole partecipanti fraternizzanoe (come abbiamo ...Non si è fatta attendere la risposta di Enrico Montesano alla decisione della Rai di squalificarlo dale Stelle . L'attore, infatti, ha dato mandato al suo avvocato per farsi tutelare, sottolineando come sapessero della maglietta che lo ha portato all'allontanamento dallo show condotto da ...Il rumor su uno dei partecipanti a Ballando con le stelle In queste ore è stato squali ficato dalla competizioneEnrico Montesano, il quale però sta cercando di trovare una soluzione tramite i suoi ...Nel cast, non di stelle, ma di professionisti che lavorano a Ballando con le stelle compare un altro Montesano. Si tratta di Oliver, figlio di Enrico, che nel programma condotto di Milly Carlucci, ...