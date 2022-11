Arrestato due volte in due giorni per evasione dai domiciliari

(Di lunedì 14 novembre 2022) RIETI – I Carabinieri delle Stazioni di Casperia e di Torri in Sabina hanno, duein dueconsecutivi, un cinquantenne, originario di Roma e già noto alle Forze di Polizia, perdagli arresti. Nel pomeriggio, l’uomo, sottoposto agli arrestida tre mesi in una struttura alberghiera della Bassa Sabina, è stato notato dalla pattuglia della Stazione di Casperia, in prossimità di un bar di Selci. Tratto in arresto, dopo il fotosegnalamento, è stato accompagnato presso la struttura alberghiera, dov’è stato nuovamente sottoposto al regime di arresti. Eppure, al mattino successivo, è stato notato, per le vie di Selci, dai Carabinieri della Stazione di Torri in Sabina, a cui non ha fornito giustificazioni ...

Rieti Life

Ventidue arresti per la strage di Istanbul che domenica 13 novembre ha causato sei vittime e 81 feriti " 5 in terapia intensiva, di cuigravissimi, secondo il ministro della Sanità. Ad annunciarlo il ministro dell'Interno turco Souleyman Soylu. Tra gli arrestati anche chi avrebbe piazzato la bomba nella via dello shopping di ...Quello stesso D'Onofrioa maggio 2020 con 44 chili di marijuana, in carcere fino al 16 settembre 2020 poianni ai domiciliari: si racconta che alle riunioni dell'Aia partecipasse grazie ... Arrestato due volte in due giorni: 50enne ai domiciliari La droga nascosta negli slip e lo spaccio a bordo del suo scooter. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania-squadra Lupi hanno arrestato un pusher 21enne per detenzione ai fini di spaccio di ...I carabinieri del Comando provinciale di Avellino stanno eseguendo due ordinanze di custodia cautelare nei confronti di altrettante operatrici socio-sanitarie in servizio in una casa di riposo di ...